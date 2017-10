Architekt navrhl chatu jako energeticky soběstačnou, tj. bez potřeby připojení k veřejným inženýrským sítím.

„Umím si představit takové domy na odlehlých místech, například v horách, na trasách vysokohorských turistů i raftařů, kam se člověk nedostane autem,” řekl agentuře Reuters Ivan Ovčinikov, jenž je zakladatelem ruské společnosti vyrábějící stavebnicové domy DublDom. „Tak, jak se rozvíjí aktivní turismus, lidé vyžadují komfort a jsou ochotni si za něj zaplatit,” vysvětluje.

Chata je vyrobena jako jeden celistvý díl, a to se vším potřebným vybavením, od elektrických rozvodů až po jednotku zpracování odpadů. Je osazena solárními panely, které jí dodají dostatek energie na provoz. Vařit lze v plně zařízené kuchyni, k dispozici je koupelna. To vše autor vměstnal na plochu 16 čtverečních metrů.

Příbytek je postaven z odlehčených materiálů. Díky tomu jej lze snadno dopravit na požadované místo například vrtulníkem, a to dokonce i vysoko do hor. (Ke střeše chaty zvládne lano připevnit prý jediný člověk.) „Vysoko v horách mají dokonce i velmi silné vrtulníky nižší výkon kvůli nízkému tlaku vzduchu, takže unesou jednu dvě tuny. Záměrem proto bylo mít plně vybavený dům s váhou do pár tun,” řekl architekt.

Zároveň ujišťuje, že veškeré použité materiály vybíral tak, aby byly ohleduplné k přírodě. Použití odlehčených materiálů chatu logicky poněkud prodražilo. Materiál na první postavený domek vyšel na zhruba 750 tisíc korun. Architekt však počítá s tím, že výroba dalších příbytků bude levnější.

Prototyp chaty plave od loňské zimy na jezeře na předměstí Moskvy a zatím si podle autora vede dobře, navzdory pověstným drsným podmínkám ruské přírody.