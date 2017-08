Jemně komicky může pro českého pozorovatele působit aktuálně hořící spor mezi městy San Francisco a Los Angeles o to, které z nich má momentálně nejvyšší budovu na západ od Chicaga. Podle oficiálních tabulek je to Los Angeles s 335 metrů vysokým mrakodrapem Wilshire Grand Center. Obyvatelé San Franciska ovšem požadují, aby byl titul udělen jejich nové ikoně, protože 50metrová špice losangeleské stavby by se podle nich správně neměla počítat. Má totiž jen dekorativní funkci. Bez ní by pak losangeleská budova měřila „pouhých” 285 metrů. A to je o 41 metrů méně, než má věž Salesforce. S jistou dávkou jedovatosti lze ovšem zrovna tak upozornit, že devět nejvyšších podlaží sanfranciské stavby také v podstatě neplní jinou funkci než dekorační, neboť slouží pouze jako držák na LED plátna. Logicky by se tedy do výšky mrakodrapu rovněž neměla počítat.