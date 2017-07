Kino 64 U Hradeb bylo otevřeno v září roku 1964 premiérou filmu Starci na chmelu. Od té doby se tu odehrály veškeré významné premiéry československé i zahraniční filmové produkce.

Kulturní stánek v Mostecké ulici č. 21 fungoval i po revoluci v roce 1989, a to až do roku 2002. Tehdy jej zasáhla povodeň. Voda zaplavila veškeré prostory a kino muselo zůstat zavřené. Jeden z plánů, co s ním, dokonce zněl, aby se interiér proměnil v podzemní garáže pro bytový komplex nad ním.

Naštěstí se ale dala dohromady parta nadšenců, kteří po povodni kino vyklidili, vysušili a vyčistili. Od podzimu roku 2012 začala vznikat Iniciativa za obnovu Kina 64 U Hradeb.

Patnáct let po povodních se prostory Kina 64 U Hradeb opět otevírají veřejnosti.

FOTO: Kristýna Svobodová

„Přeji si být již ve fázi, kdy stačí už jen vymalovat,” říká Jan Čep, hlavní organizátor Iniciativy za obnovu Kina 64 U Hradeb.

„Kino má tři podlaží, je to necelých 3000 čtverečních metrů. Z původního interiéru, tak, jak jej znali návštěvníci kina, nezbyl téměř kámen na kameni. Nyní je ve stadiu obnovy, a i do budoucna počítáme se zachováním industriálního stylu,” popisuje Jan Čep.

Kino bylo postaveno v takzvaném bruselském stylu. Všude byly sametové potahy, před plátnem opona, před ní forbína. Odehrávaly se zde všechny premiéry ve stylu 'gala'. Tento styl je ovšem minulostí a nyní je nahrazen obnaženým betonem a cihlou.

„Proč nebudeme rekonstruovat dle původního návrhu interiéru? Ne. To bychom byli nostalgičtí. Nostalgie může být svým způsobem spíše zdrojem a jakousi motivací, avšak ne výsledkem,” vysvětluje Čep.

Důležité podle něj bylo zachování jádra prostoru, jímž je samotný kinosál. Ten zůstane podle současných předpokladů i nadále otlučen na cihlu, aby návštěvníci mohli posoudit, jak se v minulém století stavělo, a aby měli co nejlepší představu o velikosti prostoru kina.

Technické vybavení kina



Tím, na co se provozovatel kina hodlá zaměřit, je opět špičkové technické vybavení kina, které má do budoucna fungovat jako meta-funkční prostor neboli tzv. kultiplex. Má se v něm snoubit imaginace s kreativitou.

V objektu kromě kina, jež bude zároveň i divadlem, přibude galerie a interaktivní muzeum. Chybět samozřejmě nebude ani veškeré potřebné zázemí pro návštěvníky.

„Kino 64 U Hradeb by se mělo znovu stát místem, kde se to děje a kde chcete být,” uzavírá Jan Čep.

Návštěvníci se na otevření prvního patra s expozicí mohou těšit už v letošním roce. V současnosti je prostor kina přístupný pouze ve speciálním režimu a v rámci prohlídek, které se konají každou středu dopoledne.