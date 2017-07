Manželé si postavili dům podle vlastního návrhu, který hezky ladí s okolní krajinou

V Krušných horách si rodiče naší čtenářky Anety postavili dům podle vlastního návrhu. Krušnohorskou krajinu a její ráz si zamilovali už dávno. Proto, když přemýšleli, jak by stavba měla vypadat, snažili se ji do okolní přírody co nejlépe začlenit. Inspirací jim byla mj. i architektura z Alp, kam rádi jezdívají na dovolenou.