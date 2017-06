Nápad obydlí zavěšeného na skále zaujal především laickou veřejnost, která velice oceňuje vybudování staveb bez nutnosti hledat volnou stavební plochu.

Jak vysvětlují autoři návrhu, jejich dřevostavba je snahou najít nové řešení pro bydlení jednoho až dvou lidí v oblastech, kde je buď hodně složité něco postavit, nebo rovnou nemožné. A to nejenom kvůli „nevlídnosti” terénu.

„V mnoha velkých městech po celém světě nastává úbytek zastavitelné půdy a její ceny rostou. Zároveň však začíná být i nedostatek příbytků. Koneckonců, my ovšem nepotřebujeme nezbytně stavět na zemi! Ve skutečnosti lze za zastavitelnou plochu považovat třeba i skalní stěnu. Vytvořili jsme tedy malý dům, který jsme nazvali Nestinbox, a jeho vzhled jsme odvodili od ptačích hnízd a budek,” vysvětlují autoři projektu.

Do domu se vstupuje na úrovni prostředního patra, do ostatních podlaží se vystupuje a sestupuje po točitém schodišti.

FOTO: Profimedia.cz

Lehce a drobně vyhlížející domky nabízejí ve skutečnosti jednomu až dvěma obyvatelům celkem 50 čtverečních metrů užitné plochy rozdělené do tří podlaží, na nichž jsou dvě a půl místnosti.

Do vlastního domku se vstupuje na úrovni prostředního podlaží. Zde je rovněž koupelna s toaletou a sprchovým koutem, malý úložný prostor na oděvy v předsíni, a především kuchyň s malým jídelním koutem.

Nosná konstrukce domu je ukotvena do skály v místě horního a také spodního patra. V centrální části zůstal prostor pro krytý vstup.

FOTO: Profimedia.cz

Po točitém schodišti, které v návrhu hezkým způsobem připomíná stočenou hoblinu, se sestupuje do spodního podlaží, které lze přepažit a vytvořit v něm tak například ložnici a pracovnu. Po stejném schodišti se z kuchyně vystupuje také do horního patra, které by mělo podle návrhářů sloužit jako obývací pokoj.

Fasády domu jsou dle návrhu obloženy dřevem ve světlé a tmavé barvě. I tím se autoři chtěli přiblížit vzhledu ptačích budek a obecně přírodních příbytků.

FOTO: Profimedia.cz

„V severní Skandinávii a v dalších skalnatých částech světa, ve městech i v jejich okolí je spousta skalních stěn. Ty by přitom mohly dobře posloužit pro připevnění malých domků s nosnou konstrukcí integrovanou do rámu,” vysvětlil pro britský server Mirror Michel Silverstorm z ateliéru Moderna Trähus.

Půdorysy jednotlivých podlaží, zleva doprava: nejvyšší podlaží (obývák), vstupní podlaží (kuchyň), spodní podlaží (ložnice s pracovnou), alternativní řešení spodního podlaží (ložnice s dětským pokojem)

FOTO: Profimedia.cz

„ Ačkoli první pocity mohou být poněkud nervující, je to rozhodně více vzrušující alternativa bydlení než platit 800 liber měsíčně (cca 24 200 Kč) za kůlnu v Croydonu (část na jihu Londýna - pozn. red.),” poznamenávají pragmaticky redaktoři jiného britského zpravodajského serveru, Daily Mail.