Norští architekti navrhli chatu, která zapadne do jakéhokoli prostředí

Přední norský výrobce rekreačních domů si u architektů ze studia Snøhetta objednal návrh jednoduché, co nejvíce univerzálně použitelné prefabrikované chaty. Zadání bylo jednoznačné - vymyslet domek, nebo spíše chatu, kterou by bylo možné začlenit do jakéhokoli typu krajiny. V norských podmínkách to především znamená mořské pobřeží, hory a lesy. A přesně takovou stavbu architekti vymysleli.