Uvedená data získala díky svému rozsáhlému průzkumu mezi českými domácnostmi společnost Honeywell, která se zabývá vývojem a výrobou zařízení a technologií, jež usnadňují obsluhu domácností, jako jsou například termostaty, detektory kouře, plynu, zabezpečovací a monitorovací zařízení atd.

Stručně řečeno, z velice podrobného výzkumu vyplynulo, že podstatné množství českých domácností si rádo užívá hlavně v zimních měsících domácí teplo (pro 70 procent z nich je příjemné teplo v rozpětí 21 až 23 °C). A že při dosahování takového pocitu příliš nehledí na výdaje, které za energie pak musí platit. Což je možná způsobeno mj. i tím, že velké procento domácností nemá ani dostatečné vybavení na to, aby mohly jednotlivé zóny vyhřát na ideální teplotu, nebo ji nechat temperovat. To vše by přitom pomohlo snížit náklady na energie, a to až o 40 procent.

„Obecně lze konstatovat, že monitoring a řízení kvality vnitřního prostředí z pohledu sledování teploty vzduchu vedou k úspoře energie na vytápění. Vzhledem ke skladbě bytového fondu je pravděpodobné, že téměř polovina domácností nesleduje teplotu vzduchu ve vytápěných prostorech,“ komentuje výsledky průzkumu Ing. Miroslav Urban, odborník z Univerzitního centra energeticky efektivních budov na ČVUT v Praze.

„Programovatelné hlavice jsou na trhu ve více provedeních, a i technologie bytové regulace topení již nabízejí mnoho variant funkčnosti a možnosti ovládání. Tato technologie je v ČR zatím v „plenkách“, nicméně počet domácností, které je využívají, stále roste,” potvrzují výsledky průzkumu i zkušenosti Daniela Nového, obchodního ředitele společnosti ista, která se zabývá prodejem a montáží regulační techniky v domácnostech.

Instalace i používání termostatů podporujících připojení na internet jsou přitom snadné. S jejich pomocí lze nastavit ovládání teploty v jednotlivých pokojích nebo zónách, lze je dokonce propojit s osobními zařízeními, jako jsou chytré telefony či tablety. Ovládání je pak možné, i když uživatelé zrovna nejsou doma.

„Systém monitoringu a řízení systému vytápění v závislosti na sledovaných parametrech (vnitřní teplota vzduchu) je nezbytným prvkem technických systémů nových budov, na které jsou v současnosti kladeny přísnější energetické požadavky. Budovy s kvalitní obálkou ve vyšším energetickém standardu jsou podstatně citlivější na regulaci systému vytápění, v těchto případech je kvalitní systém měření a regulace nutným předpokladem k předpokládané úspoře na vytápění ve vztahu k očekávané kvalitě vnitřního prostředí,“ dodává Urban.

Na druhé straně, jak doplňuje jeho slova Ivan Andronik, vedoucí místní divize Environmental & Energy Solutions společnosti Honeywell, je velký rozdíl mezi typy budov.

Podle toho, v jakém je dům stavu, jak dokáže udržet teplo, jaké množství vlhkosti se v něm drží apod., je třeba volit odpovídající způsob vytápění. Například ve starých zděných kamenných objektech je úspornější udržovat konstantní teplotu po celý den, než ji na pár hodin utlumovat a pak interiér znovu náročně vytápět.

Inteligentní termostat v praxi

Tzv. inteligentní termostat tvoří ve skutečnosti sada přístrojů, které spolu bezdrátově komunikují. Jejich počet a účel se liší od domácnosti k domácnosti v závislosti na jejím vybavení.

Základem jsou monitorovací zařízení, která sledují v každé místnosti domu (zóně) aktuální teplotu a porovnávají ji s teplotou, kterou rodina požaduje. Vlastní topidla ovládají bezdrátové hlavice instalované na termostatických ventilech radiátorů, eventuálně regulátor podlahového vytápění ovládající termopohony na ventilech rozdělovače, nebo spínací jednotky ovládající termopohony na ventilech otopných těles, případně řídící spínání zdroje tepla (kotle).

Tyto prvky řídí samostatná jednotka, ideálně s dotykovým displejem, v níž je uloženo veškeré nastavení systému, včetně časových programů pro jednotlivé místnosti (zóny).

Cena jednoho termostatu, přesněji jedné sady, začíná na hranici cca 4000 korun.