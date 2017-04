Neokoukanou možností jsou zejména skleněné kraslice, které někteří výrobci nechávají ručně malovat. Kraslice, určené k zavěšení na větvičky ve váze, nebo do okna, anebo jen k vyskládání do ošatky či do misky na stůl se vyrábějí v různých variantách.

Vajíčka s očkem v duhových barvách lze pořídit za 59 korun za kus.

FOTO: DT Glass (2x)

Tradičně barvená vajíčka hýří charakteristickými velikonočními barvami, tedy červenou, žlutou a zelenou. Zajímavou možností jsou i vajíčka, kde se barvy do sebe jakoby vpíjejí.

Spíše designový vzhled mají vajíčka v barvách, jako je fialová nebo zlatá. Prodávají se za částky od 67 do 83 korun.

Kdo se i během Velikonoc chce držet určité designové linie anebo si potrpí na luxusnější vzhled, má na výběr vajíčka prakticky v jakékoli barvě. Bez dalších ozdob, nebo s jemným plastickým dozdobením, podobným tomu, které známe z vánočních ozdob.

Elegantně vypadají například vajíčka v jemné fialové barvě se zlatým zdobením, anebo rovnou celá zlatá vajíčka jen s černými tečkami.

Foukané vajíčko s kuřátkem lze pořídit za 99 korun.

Kromě klasických vajíček lze volit i jiné dekorační prvky k zavěšení s velikonoční tematikou.

Roztomile působí například vajíčko - „kukaňka” z čirého skla s malým kuřátkem uvnitř. Komu se nehodí k zavěšení, může doplněk umístit do čerstvého zeleného osení.