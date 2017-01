Česká komora architektů a někteří experti nominovali originální ´Dům v sadu´ do prestižní mezinárodní architektonické soutěže Mies van der Rohe Award 2017. S jeho tuzemskými konkurenty se můžete seznámit zde.

Stavbu na ocenění nominoval předně porotce, architekt a programový ředitel festivalu reSITE Osamu Okamura. Autorem domu je Jan Šépka, spolupracovali i architekti Jan Kolář a Vítězslav Kůstka.

Architektovi se podařilo rodinný dům nenásilně začlenit mezi stromy.

FOTO: archiv ateliéru Šépka architekti, Tomáš Malý

Rodinný dům je umístěn v ostrém svahu, díky čemuž mají majitelé panoramatický výhled do okolí. Stavba je podle poroty tak dobře začleněna do pozemku, že má minimální dopad na zahradu.

Základem je masivní betonová noha, která dům ukotvuje ve svažitém terénu. Architekt ji zvolil vzhledem k obtížným podmínkám. Klasické zakládání většího objemu bylo finančně náročnější.

Interiéru dominuje dřevo.

Dům je koncipován jako dřevostavba a je zvenku izolovaný polyuretanem s vrchním ochranným nástřikem proti vodě. Má dřevěnou konstrukci, která je v interiéru přiznaná. Podle poroty jde o stavbu s organickými tvary, která je praktická a zároveň má přírodní rysy. Nabízí užitnou plochu 80 m².

Stavba opticky nenarušuje zahradu s několika původními stromy. Z obývacího pokoje je výhled směrem do údolí k řece Rokytka.

Půdorys přízemí prozrazuje interiérové uspořádání.

Půdorys stavby vychází z kruhu, na jižní straně pak přechází do podoby dvou čtverců. V nich jsou umístěny pokoje, kuchyň a sociální zázemí stavby. Prostor je osvětlen vrchním světlíkem.

První a druhé nadzemní podlaží

Pokud by stavba zabodovala, byl by to velký úspěch. V soutěži se vždy scházejí stovky nominací, ze kterých mezinárodní odborná porota nejdříve vybírá jen zhruba čtyřicítku nejlepších evropských staveb, které jsou představeny v katalogu a na výstavě.

V květnu porota určí jednu stavbu, která získá Cenu Evropské unie za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award, a jednu stavbu, které udělí Zvláštní cenu pro začínající architekty.