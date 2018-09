Sylva Svobodová, Právo

Manželé Němcovi dříve žili v bytě nedaleko centra města. Měli to kousek do práce, potomci do školy. Děti vylétly z hnízda, dokonce už mají jednu vnučku. Bydlet v blízkosti rušné ulice se jim stalo přítěží.

Toužili oba po větším klidu, paní i po malé zahrádce, kde by pěstovala bylinky do kuchyně a záhony by zdobily voňavé levandule a oblíbené hortenzie.

Z obývacího pokoje lze vyjít na venkovní terasu a užívat si sluníčko. V interiéru je díky francouzským oknům dostatek denního světla.

A tak se manželé rozhodli pro dům Uno, do kterého se nastěhovali během čtyř měsíců od položení základní desky. Dispozice 4+1 a podlahová plocha 95 m2 jim naprosto vyhovuje, uvítali i pevnou garanci ceny (na klíč lze tento dům pořídit od 1,89 mil. Kč včetně DPH).

Pohled do jídelny a prostorné kuchyně. Majitelka hezky kombinovala bílý nábytek s odstíny světle šedé a pískové. Kuchyň je rovněž bílá, s prvky venkovského stylu.

Hledáním pozemku to začalo



Manželé kromě původního bytu vlastnili i chalupu v dojezdové vzdálenosti přes sto kilometrů. Na ní se svými dětmi prožili hezké roky, ale nyní je už tolik nelákala. Potřebovala často opravit, pozemek měl přes 1000 m2 a udržovat ho nebylo jednoduché.

Padlo jasné rozhodnutí nemovitost v podhůří prodat, stejně jako byt ve městě, a za finance pořídit domek na venkově. Hned od začátku hledali rodinný dům na klíč, protože chtěli bydlet rychle a mít o projektu jasno.

Obytná a relaxační část v domě. Knihovna, pohodlná sedačka a krb s praskajícím dřívím, který na podzim vytopí celý prostor.

„Naši dobří přátelé mají dům od Canaby, takže jsme studovali jejich nabídku. Oslovil nás tento dům Uno, protože je klasický, žádná extravagance, a co si budeme povídat, hlavně je za dobrou cenu,“ vysvětluje nám hostitel. Kde ale našli příhodný pozemek? Vybrali si lokalitu blízko řeky Labe, kam jezdí rádi na kole, a zároveň jsou nedaleko města. „Pozemek má příjemných 400 m2, zahrada je ryze okrasná a z větší části je na ní trávník, na kterém běhá vnučka,“ říká s úsměvem paní domu.

Příjemná je i venkovní terasa s posezením, která se dá využívat za hezkého počasí téměř půl roku. Majitelé si pochvalují i parkovací stání před domkem, protože už nemusejí vynášet nákup několik pater jako dříve.

V přízemí se nachází toaleta se sprchovým koutem, horní koupelna je vybavená pohodlnou vanou.

Velké zrcadlo v chodbě horního patra opticky zvětšuje prostor. Majitelka chválí i podlahové krytiny – lino v dekoru dřeviny. Je měkké, na omak teplé a dobře se udržuje v čistotě.

Klasika se nikdy neokouká



Manželé před důchodem už umějí ocenit nadčasovost a klasiku, která se nikdy neokouká. Nemají v oblibě extravaganci ani studenou modernu. Jsou rádi za sedlovou střechu, světlou fasádu a kamenný obklad, který k venkovu patří. Kdo ale chce, může se „rozjet“ podle svého vkusu: tedy vybrat různou barvu fasády, zvolit třeba dřevěné okenice, obklad z lícových červených cihel apod. Také není problém si za příplatek objednat navíc kryté parkovací stání nebo rovnou praktickou garáž.

V ložnici je ticho, klid a výhled na zahradu. Venkov majitelům svědčí.

Nízké provozní náklady



Rodinný dům Uno má interiér promyšlený do posledního detailu a určitě je vhodný i pro rodiny se dvěma dětmi. Díky dispozici 4+1 tu má každý své soukromí a komfort. Předností jsou hlavně nízké provozní náklady, protože postavit naddimenzovaný dům, který bude náročné udržovat, není dobrá investice do budoucna. Přednost dnes mají nízkoenergetické projekty, které provozně nezatíží peněženku majitele. A do této kategorie novostaveb patří rovněž Uno.

Vnučka je velká radost, a tak má v domě Uno svůj holčičí pokoj. Je v patře, s hezkým výhledem na zahradu.

Díky tepelně izolačním a akumulačním vlastnostem nemají manželé Němcovi velké výdaje za energie, podle jejich výpočtů jsou srovnatelné s panelovým bytem s dispozicí 3+1. Jejich dům není ani velký, ani malý.

Pracovna majitele, který poskytuje právní služby. Až bude v důchodu, plánují zde manželé vytvořit pokoj pro návštěvy.

V přízemí je centrem všeho dění obývací pokoj (26 m2) propojený s kuchyní (10 m2). Pozitivně působí mnoho světla, bezvadný je vstup přímo na terasu. V zádveří se nachází hala a schodiště (8 m2), WC a komora na uložení třeba koše s prádlem, vysavače, kutilských potřeb. V patře je ložnice o velikosti 15 m2 a dvě další místnosti o 10 m2 – krásný pokoj pro vnučku a pracovna. Pohodlná je i galerie (7 m2) a koupelna s vanou a toaletou (5 m2).