Zdědit a prodat nemovitost nemusí být jen výhra

„O stavu domu po rodičích jsem skoro nic nevěděl a spoléhal jsem na to, že pokud prodej proběhne přes realitku, bude vše v pořádku. Realitní makléř předmětný objekt nafotil, domluvili jsme se na ceně a inzerát jsme vyvěsili. Vzhledem k lokalitě byl o dům velký zájem a do týdne byla nemovitost prodána. My jsme se na základě získaných financí z prodeje pustili do rozsáhlé rekonstrukce,” pokračuje pan Karel.