Pan Honza vede již několik let SVJ v panelovém domě na okraji Prahy. Na domě udělali rekonstrukci. Mají novou střechu, nová okna, zateplenou fasádu i nové výtahy. Dům je v pořádku. Až na suterénní sušárny a sklepy. Zde se neustále na stěnách objevují mokré skvrny. Proč?

Dům je částečně pod svahem a tvoří přehradu stékající vodě. Ta se hromadí v zásypech kolem suterénu.

FOTO: Nemopas

Je třeba si uvědomit jednu zásadní věc. Izolace suterénů se do konce minulého století dělala tak, jak se dělala. Projektanti i stavební firmy izolovali suterény většinou jen proti zemní vlhkosti a neuvědomovali si, že suterén je namáhán tlakovou vodou.

Také materiály, které se před padesáti lety používaly, jsou dnes už za hranicí životnosti. Do suterénu starších domů tedy obecně musí zatékat vždy, když se za suterénní stěnou objeví voda.

V sušárnách jsou stěny pod terénem lokálně vlhké. Vadí to?

FOTO: Nemopas

A to se děje i u suterénu v domě u pana Honzy. Dům stojí trochu pod svahem. Pokud tedy déle prší, voda po zemi i pod zemí stéká k domu a v zásypech kolem suterénů se hromadí, protože se nestačí dostatečně rychle vsakovat.

Okolo suterénu se vytvoří „podzemní rybník”. Voda v něm tedy působí na izolace tlakem. Podle projektu měli na paneláku pana Honzy v roce 1979 použít 2x pás IPA. I kdyby se izolovalo dnes, nestačily by proti tlakové vodě dva současné pásy. A k tomu je třeba si uvědomit, že starý pás IPA měl papírovou vložku a ta již jistě dávno zdegradovala a pás se s největší pravděpodobností rozpadl. Suterénní stěny tedy v podstatě nemají izolaci proti vodě a vlhnou.

Kontaktní měření vlhkosti stěn prokazuje zvýšenou vlhkost stěn.

FOTO: Nemopas

Co s tím? Můžeme se pustit, stejně jako SVJ u pana Honzy, do sanace. Tedy okopat suterény, aplikovat nové izolace, a hlavně provést drenážní systém, který spolehlivě odvede vodu z úrovně paty suterénu a zabrání jejímu hromadění v zásypech. A to není úplně jednoduché a rozhodně to něco stojí. Je ale pravda, že potom si mohou v suterénu v domě pana Honzy udělat například kancelář, ve které budou mít skříně s šanony.

Nabízí se ale i jiná volba. Prostě to tak nechat. Betonovým stěnám suterénu prosakující voda většinou nevadí. Musíme ale suterénní místnosti využívat adekvátním způsobem. Musíme počítat s tím, že stěny budou občas vlhké.

Omítky a malby na stěnách budeme muset častěji opravovat a suterény bude potřeba větrat. Ale vadí to třeba v sušárně nebo v kočárkárně? A rozhodně touto volbou ušetříme. Rozhodnutí je na majitelích domu a jejich možnostech.

Ing. Radim Mařík - specialista Nemopas, radim.marik@nemopas.cz