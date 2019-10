Vodicí pes patří hodnotou mezi nejdražší, ne všechna plemena se hodí k výcviku

Ale ani všichni retrívři nejsou k výcviku a práci s nevidomým vhodní. Každý vodicí pes by měl mít klidnou, vyrovnanou, přátelskou povahu bez jakékoliv známky agrese, bez loveckých pudů, nesmí být příliš sebevědomý, ale také ne přecitlivělý nebo bázlivý. Měl by mít silnou empatii, a chuť spolupracovat s člověkem a musí být zdravý. Na základě především těchto kritérií se vybírají štěňata pro výcvik.

Pomocné tlapky, které vychovávají asistenční psy pro zdravotně postižené a také canisterapii, berou do výcviku psa nebo fenu ve stáří 12-20 měsíců, kteří projdou přísnými povahovými a zdravotními testy (krevní testy, vyšetření moče a očního pozadí, RTG kontrola kyčlí a loktů). Ideální je, když je k dispozici štěně z vlastního chovu z osvědčeného spojení.

„To znamená výběr rodičů budoucích vodicích psů tak, aby to byli ti nejlepší z nejlepších ze zdravotního i povahového hlediska. V chovu spolupracujeme i se zahraničními školami vodicích psů, dělají se povahové, zdravotní i genetické testy.“

Štěně nemůže cvičit ani vychovávat jeho budoucí nevidomý majitel, ten potřebuje už psa takříkajíc hotového. Proto je štěně umístěno do domácnosti dobrovolníků, kteří s organizacemi spolupracují a kteří mu dají základy, takzvanou předvýchovu. Bez jejich obětavosti by celý výcvik nemohl fungovat.

Do rodiny předvychovatele odchází u společnosti Pes pro tebe štěně v osmi týdnech, musí se tam nejen naučit hygienickým návykům, ale vytvořit si se svým přechodným majitelem vazbu, postupně se začíná s výchovou a výcvikem základní poslušnosti.

Pejskové zůstávají v rodinách předvychovatelů 12-18 měsíců, poté absolvují potřebná zdravotní vyšetření, povahový test a v případě, že je vše v pořádku, nastupují do speciálního výcviku k jedné z trenérek Psa pro tebe, který trvá šest až osm měsíců.

Pes má obecně skvěle vyvinutý orientační smysl a snadno a dokonale se orientuje tam, kde žije a často se pohybuje. Ale bez patřičného výcviku má tendenci prozkoumávat okolí a sledovat vše, co se kolem něj děje.

Cílem výcviku je mimo jiné i to, aby se pes soustředil jen na podstatné věci a nerozptyloval se okolím, včetně například cizích psů nebo jiných zvířat v okolí. To je asi nejkomplikovanější část výcviku vodicího psa.

„Je to důležité nejen kvůli postupnému navázání vztahu se psem, ale i k tomu, že se člověk učí současně se psem a lépe pak rozumí jeho signálům, kterými mu čtyřnohý kamarád v životě pomáhá.“ Pak už konečně přibližně v 18 měsících věku psa nastane kýžený okamžik, kdy je předán svému novému majiteli definitivně.

Co takový pes tedy musí zvládat? Musí se například umět plně soustředit na péči o svého nevidomého majitele. Ovšem i ten ale musí i přes svůj hendikep být předvídavý.

„Stejně tak ani sebelepším výcvikem nezměním jeho přirozené instinkty.“ Proto by lidé měli být k nevidomým ohleduplní i v tomto směru. Pokud jdou na vycházku se psem, je lepší se nevidomému s vodicím psem vyhnout v dostatečné vzdálenosti.

Pes se také musí naučit spolehlivě označovat zastavením vstup z chodníku do vozovky, začátek schodiště, zaparkované auto na chodníku, chráněný i nechráněný výkop nebo lešení aj. Pokud pes převádí majitele přes vozovku, je to vždy na jeho pokyn. To je ovšem někdy problém.