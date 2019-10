Ukliďte a domácnost prokoukne

Žehráme na nedostatek úložných prostor, ale možná by pomohlo dobře uklidit v koupelně, v garáži i ve spodních zásuvkách kuchyně.

Zbavte se všeho, co nepoužíváte, co vám nevyhovuje či je rozbité. Šatstvo může putovat do sběrného kontejneru, nábytek do bazaru a rozbité předměty do správného kontejneru.

Umíte třídit?

Kontejnery na papír, sklo, plast - kdo by je neznal? Mnohdy ale tápeme, kam se starým elektrem, zda z papíru odstranit kancelářské svorky a co s plenami…

Zjednodušte si domácnost, ukliďte a používejte jen to, co skutečně potřebujete. Staré židle lze třeba natřít a znovu na nich sedět u jídelního stolu. Foto: Balakryl

Zkuste si do obchodu nosit vlastní textilní tašky, naplnit bedýnky zeleninou a sáčky sypkými potravinami. Bezobalových potravinových prodejen přibývá. Foto: Balakryl

Například mnozí si přidělávají práci oddělováním víček od lahví či pečlivým vymýváním kelímků, což není nutné. Plast se po třídění a rozdrcení pere a přitom se zbaví zbytků potravin a nečistot.

Stejně tak není nutné odstraňovat z papírů kancelářské kovové svorky. V papírnách je vyndají magnetické separátory.

Mobil do červeného kontejneru

Starý telefon, notebook, elektronická hračka či žehlička patří do červeného kontejneru. Spotřebiče vhozené do červených kontejnerů putují přímo na speciální linku, kde se bezpečně rozeberou a z 90 % recyklují.

Do červených kontejnerů se vejdou spotřebiče do rozměru 40 x 50 cm. Ty větší patří do sběrného dvora. Kde je nejbližší kontejner, najdete na www.cervenekontejnery.cz.

Co s papírem?

Je jasné, že patří do modrého kontejneru! Jsou ale výjimky. Třeba ruličky od toaletního papíru, papírové obaly od vajíček vhoďte klidně do směsného odpadu nebo do nádoby na bioodpad.

Do klasické popelnice patří i posmrkané kapesníky nebo dětské pleny.

Špinavý kapesník či pleny nepatří do papírového kontejneru, ale do směsného. Foto: Asekol

Je to plast?

Tuby od zubní pasty nejsou tak úplně plastové. V tubě je vrstvička hliníku, a tak by neměla skončit pohromadě s plastem, ale ve směsném odpadu. Stejně jako obaly od brambůrků a podobných pochutin.

Jak na tom obal je, zjistíte snadno: má-li symbol trojúhelníku s číslem 5 a s písmeny PP, patří do plastů. Pokud ne, tak do směsného odpadu.

Zrcadlo není sklo

Střepy prý přinášejí štěstí, ale kam s rozbitým zrcadlem? Určitě ne mezi sklo, protože stejně jako u zubních past obsahuje vrstvu kovu, takže šup s ním do směsného odpadu.

Rozbité zrcadlo patří do směsného odpadu. Foto: Asekol