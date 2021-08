Toužíte po skříňce, ze které bude automaticky vyjíždět televize? Vyrobte si ji

Výsledkem je skříňka, která se nejlépe hodí za čelo postele, ale třeba i do obývacího pokoje tam, kde v rodině nechtějí mít televizi jako hlavní prvek, k němuž se podvědomě neustále stáčejí pohledy všech, hlavně dětí.

Velikost skříňky se především odvíjí od velikosti televize a výsuvného mechanismu. Ty se musí dovnitř pohodlně vejít. Nic ale nebrání tomu vyrobit skříňku třeba o něco větší, pokud se to do místnosti hodí.

Po nařezání trámků Warren pokračuje smontováním dvou rámů, k čemuž používá samořezné šrouby. Hotové rámy spojí v rozích kratšími špalíky, čímž vznikne základní kostra nábytku. Pro větší pevnost skříňky (konec konců ponese váhu televize) přidává ještě tři vertikální vzpěry, dvě do čelní a jednu do zadní strany. Další dvě krátké horizontální přijdou do bočních stran.