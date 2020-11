Podlahové vytápění se hodí pro většinu krytin

Krytiny vhodné pro podlahové vytápění dobře přenášejí teplo, tj. mají nízký tepelný odpor, který by neměl přesáhnout 0,15 m² K/W. Čím je vyšší, tím hůře materiál propouští teplo, a tudíž stoupají náklady na vytápění. Tepelná vodivost krytiny by na rozdíl od odporu měla být co nejvyšší, podlaha se však nesmí vlivem teplot poškodit.