Odstřikující vodu v koupelně zastaví zástěna

Do sprchového boxu vstupujeme podle typu dveří přes roh nebo ze strany. Posuvné a shrnovací systémy šetří místo v koupelně, dbáme u nich na kvalitní plynulý pojezd, perfektní těsnění a dosed.

Tento problém neřešíme u zalamovacích dveří , které se otevírají dovnitř. Neměly by však překážet uvnitř koutu, proto zvážíme jeho dostatečné rozměry a hlavně hloubku.

Moderní verzí sprchového koutu je celoskleněná zástěna bez vaničky a vstupních dveří do prostoru sprchy. Označuje se jako walk in.

Odtokový žlab je velmi nenápadný a přímo v podlaze. V případě modelu walk in free situovaného naproti stěně je vstup do sprchy možný z obou stran. Ovšem zde nepočítejte s možností zadržení páry a tepla.

Prostorný a vzdušný sprchový kout walk in model Free díky použití jediné pevné stěny umožňuje vstup do sprchového prostoru z obou stran.

Zástěny ze skla musejí být dostatečně veliké, aby stříkající voda nedosáhla do zbylého prostoru v koupelně. Zástěny se přizpůsobí i podkrovní místnosti díky výřezům a šikminám na míru.

Walk in – trend mezi sprchovými kouty

Výplň by měla být vyrobená z kaleného/tvrzeného skla o síle 8 až 10 mm. Silné bezpečnostní sklo umožňuje bezrámovou konstrukci s využitím pantů nebo ustavovacích profilů, kterými je výplň přichycena ke zdi.

Optimální délka vany se sprchovou zástěnou začíná na 150 cm. Rozstřiku vody brání díl široký aspoň 80 cm, pro pohodlný vstup do vany potřebujeme minimálně 70 cm. Proto před výběrem vanové zástěny zvážíme rozměry, tvar a hloubku vany, k níž ji pořizujeme.

Neopomíjíme umístění sprchy, baterie, blízkost umyvadla, a to kvůli pohybu zástěny ve vnitřním i vnějším prostoru vany. Nesmí do ničeho narážet, komplikovat vstup do vany ani se samovolně pohybovat.