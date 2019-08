Nejčastější chyby při montáži oken v podkroví a jak se jim vyhnout

Střešní okna se vsazují přímo do střešní konstrukce, zatímco vikýřová okna se vsazují do relativně standardního stavebního otvoru. Pro oba dva případy ovšem platí - nejbezpečnějším způsobem, jak se vyhnout pozdějším problémům, je obrátit se na odbornou firmu, nejlépe takovou, kterou může doporučit prodejce či výrobce oken.

Nesprávně zvolené místo . „Okno by nemělo být namontováno například v místě, kam stéká voda z celé střechy. Častou chybou je osazení okna příliš vysoko, takže vsedě neumožňuje výhled do okolí. Důležité je třeba i to, aby pod oknem bylo topení. Pokud tam nebude, okno se může rosit. V takovém případě nejde o chybu okna, nýbrž projektu,“ říká Martin Masár ze společnosti Velux.

Nesprávné, nebo vůbec žádné napojení na hydroizolační fólii střechy . Při správném napojení na tuto fólii se kondenzační nebo zatečená voda nedostávala do tepelné izolace a dále do vnitřního prostoru.

Nesmí tam být žádná dírka ani zářez, kudy by se pára z interiéru mohla dostávat do izolace. Jinak se v izolaci vysráží voda, která se přes sádru vrací zpět do interiéru. Řešením může být použití speciální parotěsné fólie se svařenými rohy a precizním napojením přímo do okna.