Navrhněte si koupelnu pro volný pohyb

Odstřikující voda zůstává v umyvadle, ve vaně, ve WC, nikoli na zdech okolo a na podlaze. Samozřejmě to vše v návaznosti na co nejkratší rozvody vody a odpadů a s ohledem na míry koupelny.

Aby nedocházelo ke kolizím, vstupní dveře do koupelny volíme posunovací do strany, do stavebního pouzdra, nebo je otevíráme směrem z koupelny ven. Jejich průchozí šířka je 80 cm, pokud to menší byt nedovoluje, pak aspoň 60 cm.