Jak zamezit rosení oken

Vše si bedlivě kontrolujte a nenechte se montážním dělníkem odbýt, že se to dělá už dvacet let pořád stejně. Nedělá! Požadavky norem i zákazníků na kvalitu a řešení se posunuly hodně dopředu.

Omítka Baumit Klima na sebe umí vázat vzdušnou vlhkost a podle měnících se podmínek ji znovu uvolnit do interiéru. Má porézní strukturu a přispívá ke zdravému vnitřnímu klimatu.

Pokud se v okolí oken nachází tzv. tepelný most, ve kterém dochází k prochlazování zdiva, je problém na světě. Tepelným mostem totiž uniká teplo a na ochlazovaném povrchu kondenzují vodní páry a mohou tu začít bujet plísně.

Jak na to

Problémy vznikají již v průběhu stavby. Stavebníci si chtějí práci usnadnit, protože „pěkná omítka“ vše skryje. Vady se mohou projevit až po záruční době, a je škoda, že laik neví, co si měl pohlídat. Rozdíly, které se mohou zdát jako nepodstatné detaily, jsou naopak veliké.

Stavební otvor není správně připravený: povrch je nerovný, geometricky nepřesný, hrubý, drolivý, není zatřený stavebním tmelem. Okna se montují přímo do viditelných voštin u parapetního zdiva. Na takový povrch pak nepřilnou ochranné fólie, které by měly chránit spáru před průnikem vlhkosti do interiéru.