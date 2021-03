Hůře se pohybujete? Odstraňte z bytu bariéry

Základem bytu bez bariér je možnost co nejvolnějšího pohybu, co nejvíce místa pro průchod.

S úpravami je ideální začít od podlahy, a to doslova. „Pokud jde o výšku podlah, bezbariérovost v bytové oblasti řeší norma ČSN 74 45 05. Ta stanoví, že pokud na sebe dvě plochy přímo navazují bez přechodových lišt a prahů, tak výškový rozdíl mezi nimi nesmí překročit dva milimetry,“ popisuje Milan Mrkáček, vedoucí regionálního prodeje společnosti Kratochvíl parket profi.

Řešení nabízejí dveře posuvné, které se mohou posouvat podél stěny, nebo schovat do stavebního pouzdra.

Dveřní systém Schüco AD UP (Aluminium Door Universal Platform) s bezbariérovým zapuštěným prahem zajišťuje snadný přístup a zároveň splňuje standardní požadavky na vchodové dveře, jako je vodotěsnost a propustnost vzduchu.

Aby bylo otevírání posuvných dveří pohodlné, je potřeba zvolit také kování, které dovolí dveře snadno otevřít. Vhodným kováním bude tzv. mušle, jejíž konstrukce je téměř celá zapuštěná do plochy dveřního křídla.

Z místností potřebuje větší zásah nejčastěji koupelna. Úpravy opět záleží na konkrétním omezení. Pro někoho budou stačit drobnosti, jako je protiskluzná podložka do vany či sprchového koutu, sklopné sedátko do sprchy. Jiní budou potřebovat komplet speciální vybavení.

„Desky jsou dostupné v šířkách od 60 do 270 cm a jejich předností je, že je lze upravit na míru téměř jakémukoli prostoru, a to třeba i včetně výklenků. Mohou tedy pomoci i při zařizování koupelny se specifickými požadavky na bezbariérový interiér,“ uvádí Petr Blažek z Dřevojasu.

Elegantním řešením do koupelny může být umyvadlo na desce. Tu lze totiž pořídit i na míru.

Na koupel bude jednoznačně praktičtější sprchový kout. Vanička by měla být zapuštěná do země a vždy s protiskluznou úpravou. Ještě lepším řešením je jenom vyspádovaná podlaha, tedy tzv. walk-in wall sprchový kout.

Úplně jednoduché to není ani s výběrem WC mísy. Optimální je závěsné WC, které lze zavěsit do libovolné výšky podle potřeby. Navíc se snadněji udržuje v čistotě. Po obou stranách by neměla chybět madla, nejlépe sklopná.