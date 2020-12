Hebký ručník vás obejme, režný namasíruje

Bývá opatřena certifikátem kontroly (např. GOTS, Naturtextil IVN Certified BEST), který dokládá, že při její výrobě byla splněna kritéria týkající se nejen životního prostředí, ale i čestných pracovních podmínek apod.

Zakoupené ručníky nejprve dvakrát vypereme, a to oddělené podle barev na 40 nebo 60 °C, držíme se pokynů výrobce. Po prvním vyprání se tkanina zbaví nečistot z výroby, smyčky se lehce srazí a utáhnou, což podpoří trvanlivost výrobku. Některé se mohou uvolnit, ty pouze zastřihneme ve výšce vlasu na tkanině. Textil nepereme s ničím, o co by se mohlo zatrhnout oko smyčky!