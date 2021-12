Elegantní bezpečnostní dveře? Žádný problém

Každý domov by měl být bezpečným místem. „Pocit bezpečí potřebujeme všichni, i když si to třeba nemyslíme. Naše tělo vše podprahově vnímá a potřebuje kvalitní odpočinek a regeneraci. V okamžiku, kdy něco za dveřmi zašustí a my jsme najednou v napětí, je to špatně,“ vysvětluje psycholožka Jana Zlámalová.