Dream Team - Mistři dílny: Motokáry Beran a Orel otestoval pilot F1 Tomáš Enge

V prvním dílu reality show moderované hercem Vojtou Kotkem se tucet zručných žen a mužů rozlosoval do dvou šestičlenných družstev – červeného a modrého, aby během šesti hodin splnili zadání poroty.

„Měla by jezdit. Rychle! A měla by být samozřejmě taky hezká,“ vypočítával Tomáš, jak by si představoval motokáru svých snů.