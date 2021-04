Čtyři kroky k šatníku jako ze škatulky

1. Kupte tu pravou skříň

Pouze dobře zorganizovaný šatník volá: Máš co na sebe! Šatní skříň a způsob jejího vnitřního uspořádání by měl odpovídat tomu, co nejvíce využíváme a potřebujeme, zkrátka musí být pro nás ta pravá.

Například nositelka převážně dlouhých šatů a kabátů potřebuje výše umístěnou šatní tyč, třeba i výsuvnou, a volný prostor pod ní. Pod zavěšenými košilemi, halenkami, sukněmi a kalhotami mohou být police, výsuvné koše, botník a podobně.

Potrpíme-li si na šátky, vázanky, šperky a další doplňky, zvolíme výsuvný podnos s vnitřním organizérem. Úložný prostor v šatní skříni tak využijeme na maximum a zároveň získáme o ukládaných věcech snadný přehled.

Transparentní rozdělovač do výsuvného podnosu uchovává přehledně pásky, šátky, vázanky, sluneční brýle i větší šperky. Rozměr 50 x 58 cm za 120 Kč. Foto: Ikea

Organizujeme-li skříň svému dítěti, podíváme se na její obsah a uspořádání jeho očima.

Vidí hned po otevření skříně své aktuální oblečení, trika, tepláky, svetříky? Manipuluje se mu snadno se zásuvkami, má své oblíbené věci na nějakém speciálním dostupném místě, dosáhne na ramínka?

2. Proberte to kus po kusu

Nejprve vyskládáme veškeré oblečení včetně doplňků tak, abychom je měli přehledně před sebou. Svetry klademe ke svetrům, letní šaty k letním šatům atd.

Oděv, který nám nepadne už déle než rok, darujeme známým, nebo zabalíme do igelitového pytle a odneseme do kontejneru na textil. Můžeme ho také dát do second handu, případně prodat. Vyhodíme věci opotřebované nebo trendové, o nichž jsme si jisti, že se nám k ničemu nehodí již několik sezon.

Kvalitně zpracované luxusnější oblečení můžeme uchovat pro své potomky. Trendy v oblékání se stále vracejí a teenager vám jednou může být vděčný za módní, a přitom originální kousek.

Uchováme také ošacení, které má pro nás citovou hodnotu. Aspoň do příštího úklidu...

3. Chovejte se k nim hezky

Kvalitní oděvy si zaslouží hezké zacházení. Podle pokynů výrobce vyprané a vyžehlené sezonní oblečení uložíme do horních prostor šatníku či kamkoliv, kam jsme zvyklí ho ukládat. Nebudeme již poté řešit, že se nám pod ruce pletou věci, které několik měsíců nevyužijeme.

Při otevření šatníku se v klidu rozhodneme jen mezi tím, co máme na očích. Avšak i když třeba na podzim odsuneme letní kousky z dohledu, existují takové, které lze zkombinovat s teplejším oblečením. Nezakládáme je nikam hluboko.

Do ochranných vaků na oblečení schováme nejoblíbenější plesové šaty nebo kvalitní oblek. Foto: Brabantia

Vyžehlené košile a kalhoty rozvěsíme na ramínka, která jsou skvělým pomocníkem před případným zmačkáním. Ovšem jen za určitých podmínek. Konce ramínek mají být v úrovni horního švu rukávů.

Šatům s dlouhým ramenem (saka, pánské kabáty) dobře poslouží masivní ramínka se širší zaoblenou koncovou plochou. Obecně platí, že zaoblená ramínka navíc pokrytá např. měkkou gumou šetří látku a nevytlačí v košili nevzhledné boule. Navíc z nich oděv nesklouzává.

Zvláště choulostivé materiály zavěsíme na typy polstrované saténem, které se využívají ve svatebních salonech. Sukně i kalhoty zavěsíme na ramínka s posuvnými svorkami.

4. Skládejte do obdélníků

Oděvy, které nedáváme na ramínka, skladujeme tak, abychom o nich měli přehled. Nevytváříme proto klasické komínky, textil skládáme do nízkých horizontálně kladených hladkých obdélníků, takže se nám za předními komínky neschovávají kousky, které bychom si jinak oblékli častěji.

Totéž platí pro ponožky, punčocháče, legíny i spodní prádlo, které ukládáme do zásuvky s přihrádkami. Výlučné skládání zasluhují dámské podprsenky, jejich ramínka a postranice vždy složíme do košíčků a seřadíme za sebe do řady jako vojáky.

Na dvě police botníku Walk se vejde až osm párů bot, které aktuálně nosíme. Kombinace zlaté a černé barvy z něj dělá designový kousek. Cena 2779 Kč. Foto: WestwingNow

Kabelky, jejichž povrch se může odřít, ukládáme do textilní tašky, vlastní kulatý box si zaslouží každý elegantní klobouk.

Boty ukládáme k sezonnímu spánku vždy opravené, čisté, nakrémované a naleštěné, ošetřené impregnací. Do střevíčků a pánských polobotek můžeme dát napínáky/rozpínáky na obuv, udrží si tak lépe svůj tvar.

