Bloohound je králem stopařů

Bloodhound na první pohled vypadá jako naprosto bezproblémový pes, pokud jde o jeho povahu. Ale i tady není vše tak ideální, jak se může zdát. Přes svou dobrotu a laskavost jsou to občas psi tvrdohlaví. Současně jsou to psi citliví na dobré i špatné zacházení. A tak u nezkušeného majitele hrozí, že by mohl na psí psychice napáchat nenapravitelné škody. Právě proto je nutné, aby si začátečník nejprve o plemeni zjistil co nejvíce informací a výchovu a výcvik vždy konzultoval s chovatelem nebo zkušeným kynologem.