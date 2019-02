nes, Novinky

Mnoho otázek si klient ujasní s technikem dodavatelské firmy už během jeho první návštěvy. Tehdy se rozhodne, kolik jednotek bude vůbec do bytu potřeba pořídit, jaký budou mít výkon a kde by měly být umístěny.

Totéž se týká venkovních jednotek, s nimiž budou ty vnitřní propojeny. I jejich polohu je potřeba si důkladně rozmyslet. Zatímco někde není ani jiná možnost, než je zavěsit na fasádu, jinde je možné postavit venkovní jednotku na zem před domem, nebo je naopak nejjednodušší postavit ji na střechu.

Instalovat klimatizaci smí jen akreditovaná osoba

Instalace klimatizace v sobě mj. zahrnuje její napuštění chladivem. S ním podle platné legislativy smějí nakládat výhradně k tomu certifikované osoby. Instalaci klimatizace proto smí ze zákona provádět pouze akreditovaný odborník.



V každém případě je potřeba přemýšlet rovnou nejenom o tom, kudy povedou propojující kabely a chladivové potrubí, ale také, kam a jakým způsobem bude vyveden kondenzát, který se při procesu ochlazování v interiérové jednotce tvoří.

Samozřejmou součástí instalace klimatizace je její správné nastavení a seznámení klienta se základy jejího ovládání.

FOTO: Enbra

„U dodatečné instalace v domě nebo v bytě je hlavně třeba vyřešit odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, což někdy bývá poměrně složité. Najít napojení na odpad, které půjde zasekat do stěny, nepůjde přes dveře atd., je někdy oříšek,” upozorňuje Tomáš Zima ze společnosti Nemoinspekt.

Přečtěte si také o tom, jak si vybrat dodavatele klimatizace a že nejlepší doba pro její pořízení je na počátku roku.



Odtok musí být ve spádu, a je potřeba počítat s tím, že vody vzniklé při chodu klimatizace není málo. Za den se jí může vytvořit třeba i pět litrů. Bývá zvykem, že se tato voda odvádí buď ven, mimo dům, anebo do sifonu nebo do nádržky WC.

Pokud je potřeba vést odtok v rovině, nebo dokonce do kopce, je třeba zapojit do systému čerpadlo.

V každém případě odvod kondenzátu klimatizace musí udělat odborník. Při nesprávném zapojení do odpadu či do sifonu se totiž snadno stane, že odvodem se naopak zpět do klimatizace dostává pach z těchto soustav a klimatizace jej pak šíří po domácnosti.

Co obnáší instalace v praxi

Instalace klimatizace neznamená jen prosté umístění vnitřní a vnější jednotky. Je třeba propojit obě jednotky komunikačním kabelem a dvěma měděnými trubkami v izolaci (ty vedou chladivo). K jedné z jednotek je nutné zajistit odvod kondenzátu z vnitřní jednotky klimatizace například do okapu nebo na zahradu. „Naprosto stěžejní při návrhu instalace je správné umístění klimatizace, které zajistí spolehlivé a rovnoměrné vychlazení celé místnosti a zároveň zamezí vzduchu z klimatizace foukat na osoby přítomné v místnosti,” poznamenává Radek Vanduch ze společnosti Panasonic.

Jak dlouho trvá instalace

Už při návštěvě technika, s nímž klient vybírá typ a počty jednotek, je vhodné se ptát na veškeré informace související s příchodem jeho kolegy, jenž klimatizace namontuje a zprovozní.

Řemeslník musí upevnit nejenom vnitřní jednotky, ale také vnější. Někdy je možné je zavěsit přímo na fasádu domu.

FOTO: 81 klima

„Konkrétní požadavky na to, co doma připravit, závisejí na budoucím rozmístění jednotek. Doba instalace se může velice lišit v závislosti na konkrétních podmínkách doma u zákazníka, obvykle se pohybuje od tří do šesti hodin. Zároveň slušná firma po montáži klimatizací zanechá domov v takovém stavu, v jakém byl před ní,” říká Martin Mrajca ze společnosti 81 klima.

Instalací to nekončí

Kdo by si myslel, že okamžikem instalace klimatizace jeho kontakt s dodavatelskou firmou končí, mýlil by se. Každá klimatizace vyžaduje pravidelný servis, a to dvakrát ročně.

Důvody, proč tomu tak je, vysvětluje Panel Nuc ze společnosti Klima-Elektron:

„Je rozumné nechat pravidelně provést servis klimatizace – je potřeba vyčistit filtr vnitřní jednotky i kondenzátor na venkovní jednotce (to je ta část, kde proudí vzduch ve venkovní jednotce). Bez pravidelného čištění může dojít k poruchám zařízení. Je ovšem pravdou, že zručný uživatel si klimatizaci může vyčistit sám.

Čištění ovšem nenahrazuje servis, kdy je odborně zkontrolován komplexní chod klimatizace a je často možné předejít větším poruchám. Servis doporučujeme ve většině případů cca 2x ročně. V případě prašných prostředí častěji, ale to se většinou týká průmyslových instalací. Cena servisu se pohybuje mezi 700 a 1200 Kč.”