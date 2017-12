Dům a interiér lze zrekonstruovat, uzpůsobit podle sebe. Ale místo, kde se nemovitost nachází, stěží významně ovlivníme. Vybíráme tedy s ohledem na budoucnost.

Poloha, poloha, poloha...



Prověříme, zda nepovede v blízkosti rušná komunikace, nehrozí další zástavba. Dáváme přednost projektům, které jsou jisté (nikoliv jen ve vizualizaci), mezi další bonusy patří: park, dětská hřiště, vodní plochy a komfortní dopravní obslužnost.

Podle odborníků preferujeme rodinný dům před bytovou zástavbou, zejména řadové domy. Prodávají se nejvíce v kategorii 4 nebo 5+kk o podlahové ploše do 170 až 180 m2 s přízemím a prvním patrem. Podstatná je garáž pro jedno auto a další parkovací plocha pro druhé. Zahrádky, konkrétně v Praze, mají rozlohu od 200 do 500 m2, ale klientům to nevadí. Preferují menší, bezúdržbové, kde se odpočívá u kávy.

Naprosto soběstačný dům

Dům nezávislý na inženýrských sítích, který je schopen si sám vyrobit elektrickou energii, teplo a zužitkovat vodu ze svého okolí, navrhl do soutěže Český ostrovní dům student architektury Filip Sládeček.

Projekt studenta Filipa Sládečka podporuje myšlenku šetrného bydlení.

FOTO: E.on energy globe (3x)

Domek ve vnitrobloku

Vítán je každý atypický projekt s pasivní stavbou, která vykazuje nízkou energetickou náročnost. Zajímavým projektem je rodinný domek v husté zástavbě pražských činžáků, který má místo střechy zelenou zahrádku. Střecha plní více funkcí.

Bytový dům s názvem Ecocity Malešice je první velkou výstavbou domu v pasivním standardu.

FOTO: JRD

„Díky bakteriím v substrátu nám pomáhá čistit odpadní vodu, která se pak vrací do domácnosti pro potřeby splachování a zalévání. Kořenová čistička nám ročně ušetří až 50 % vody,“ říká majitel domu Michal Šperling. Střešní porost také tepelně stabilizuje prostředí vnitrobloku a chrání střechu před UV zářením.

Unikátní sytémem vytápění pasivního domku je kombinací několika řešení.

Dřevem obložený pasivní domek je unikátní i systémem vytápění, které kombinuje zemní výměník, fotovoltaiku a akumulaci energie. Díky zemnímu výměníku se do domu v zimě dostává teplý a v létě naopak studený vzduch. Teplý proud majitelé využívají třeba k sušení prádla. Energeticky stavba dosahuje třídy A, patří mezi domy s nejnižší náročností.

V husté zástavbě pražských činžáku je pasivní rodinný domek. Má střešní kořenovou čističku, která čistí odpadní vodu. Vrací se pak do domácnosti pro potřeby splachování a zalévání.