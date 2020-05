Zpěvačka Nykki má vlastní plány, v podkrovním pokoji u rodičů je ale taky dobře

Poslední dobou je po čase zase zpátky doma – v domě u rodičů. Ve svém posledním klipu Lost My Mind se vypořádala s rozchodem a od bývalého partnera se vrátila na „mama hotel“.

Z příjemné místnosti s arkýřovými okny vedou jedny dveře do samostatné šatny. Tančit se dá všude.

„Je pravda, že mi mamka volávala pořád i do Anglie. Máme hezkou zahradu s bazénem, ale ráda se také chodím skoro každý večer projít k nedalekému rybníku, kde vydržím klidně hodinu pozorovat západ slunce.“

V satelitu kousek na severovýchodní hranici Prahy by neznalý člověk tolik příjemné přírody mezi poli ani nečekal.

Taťka si vystačí se zahradou. Ta ho baví a je nadšený z robota na sekání trávníku. Říká mu láskyplně Boženka, a ta prý pracuje, neodmlouvá, sama se nabíjí,“ vypočítává Nikola s tím, že by si všichni dovedli představit bydlení i v nějakém bungalovu.

„Je to tu opravdu pohoda, ale už mám jasnou představu o vlastním bydlení – v malém bytě někde v Karlíně nebo na Vinohradech. Do centra za kamarády je to odsud přece jenom z ruky. Už přesně vím, jak bych si chtěla zařídit minimalistický interiér.