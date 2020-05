Zdeněk Juřica své bydlení průběžně vylepšuje

Mimo jiné se tím také připomene patnáct let od umístění prvního babyboxu na gynekologické klinice v Praze – Hloubětíně.

Z domova do sídla firmy na předměstí Náměště (kde dříve bývala pila belgického majitele, než zkrachovala) to mají Juřicovi pár minut autem. Přesto si v objektu kromě dílen a kanceláří zřídili i kuchyň s pohodlným posezením. Jako doma. Ostatně tu bývají často.

„Pracovní dobu a volno příliš nerozlišujeme, nebo tak, jak je to potřeba. Vyhovuje nám to tak,“ dodává náš průvodce, když nám po ukázce babyboxu představuje i svoji ženu Jitku. Syna Zbyňka, studenta druhého ročníku ČVUT – obor informatika – poznáme až u Juřiců doma.

„Když jedeme za synem do Prahy, vždycky se snažím projít po Malé Straně. Moc se mi tam líbí,“ svěřuje se usměvavá paní Jitka pocházející z Brna. „A tady se mi také líbí, hlavně příroda! Byly tady příjemné procházky s kočárkem.“

V menším městě si zvykla rychle. Nehledě na to, že pražská Malá Strana není nepodobná centru Náměšti.

„Byla to velká náhoda. Hledali jsme ke koupi starší dům, kde by byla i dílna. Tady bydlel a pracoval pan malíř, natěrač. Ale já jsem se vždy věnoval autům, vodním elektrárnám a elektronice.“

„O Náměšti se ví, že je vlastně celá na skále. Ani tady to nebylo jinak a první bagřík musel vystřídat na tahači dovezený těžký bagr. Vypadalo to tady jako v kamenolomu. Dnes – po třiceti letech – mě docela mrzí, že jsme dům nezbourali. Do rekonstrukce jsme se pustili, protože jsme šetřili peníze…“