Vladimír Janata by byt neměnil

Po učňovských letech v Praze („V Horních Počernicích se kolem Černého Mostu pěstovaly jahody…“) mu zbyly vzpomínky na mládí a v obci Kundratice v Podkrkonoší je už desítky let spokojený. Samozřejmě tu od dětství lyžoval. A také si maloval.

I když se vyučil zedníkem, tesařem a později se přeorientoval na truhlařinu, ve svém volnu si vždy něco tvořil. Dnes má na svém kontě mnoho výstav a jeho objekty se dostaly i do soukromých sbírek ve světě.

„Můj děda i táta tady byli obecní kronikáři, tak to je snad jediná stopa směřující v rodině k nějakému kumštu,“ usmívá se náš hostitel a rodák, který – kromě výtvarného kroužku na internátu, kde „si čuchnul k oleji“ – je samoukem.

„Měli jsme tady kousek barák, ale ten jsme přenechali dceři a s manželkou si ve tři plus jedna užíváme téměř nadměrné metry. V domě je nový kotel, tak nemáme ani starost s topením. Před lety jsem tady na stavbě domu odpracoval nepočítaně hodin. Z jedné místnosti jsme nedávno udělali tzv. retro pokojíček pro vnoučata. A manželka si v něm splnila své přání a po zdech rozvěsila černobílé fotografie předků. V lednu roku 1980 jsme se sem stěhovali. A pořád platí, že se tady nemusíte bát pustit ven děti samotné. A kočky taky ne.“

Stěny bytu i police samozřejmě zdobí dřevořezby Vladimíra Janaty, jsou to hlavně ty, které, jak říká, by nikdy neprodal. Žádný svůj velký depozitář ale nemá. „Většinou vytvářím rovnou na objednávku nebo se prodají i vystavené kusy. Tak to má být.“