Útulný domov, kde kartářka Dagmar Kludská nahlíží do budoucnosti

„Mockrát mě lidi žádali, abych je naučila vykládat karty. Nejde ale vyhovět každému. Naučila jsem to sestru. Nicméně jsem si uvědomila, že tato kniha by mohla být určitým řešením.“

„Všechno jsem si tu vymýšlela sama. A baví mě to tu občas i různě proměňovat. Měla jsme tu i bílé stěny. Ale takto to tu už asi zůstane,“ připouští Dagmar Kludská a spokojeně dodává:

„Jsem tu moc ráda a už mě žádné cesty nelákají. Najezdila jsem se dost. Samozřejmě jsme mohli žít i někde jinde. Itálii zbožňuji. Je to moje druhá země. Ale já jsem vlastenka a mám ráda naši zem, památky... A jsem ráda i v tomto bytě a někdy se mi odsud nechce ani do nedalekých měst, kam mě často zvou... Pravda, jsem už i malinko unavenější. Vystačím si tady. Na zahradě ve dvoře máme altánek, kde ráda sedávám i píšu.“

„Když jsem byla na gymnáziu, maminka zavelela, že je třeba odjet do Itálie na varietní angažmá, které se neodmítá. Nic neznamenalo, že nedodělám školu, ani jestli jsem tady zrovna zamilovaná do nějakého kluka. Maminka byla šéfová. Je ale pravda, že jsem se při italském turné spřátelila s řeckou tanečnicí Penelopé, která mě po mém dlouhém naléhání zasvětila do tajů výkladu karet... Od té doby - padesát let - se v tom zdokonaluji a vytvořila jsem si vlastní metodu. Před třiceti lety jsem byla u nás první kartářkou uznanou úřady,“ ohlíží se příznivkyně mariášových karet.