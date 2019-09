Starobylé jako nové podle architekta Huňáčka

Město, jehož bohatství vyrostlo na stříbrných dolech, patřilo v českém království co do počtu obyvatel na druhé místo hned za Prahu. Rozměrné místnosti, síně, kde se dříve buď čepovalo pivo, nebo sloužily jako hlavní komunikační uzel domu, tady najdete jak v domech na hlavním Masarykově náměstí nebo v uličkách v původním půdorysu města vymezeném hradbami.

Poté, co se oženil, vyhlédl si v ulici, která sousedí přímo s hradbami, starý dům. Podařilo se mu domluvit s dědici a na začátku devadesátých let se pustil do jeho obnovy a dostavby zároveň.

„Přitom on byl ze Vsetína. To, co mi vyprávěl o historii města, včetně scén z třicetileté války, neznal,“ přiznává architekt. On sám se ale nikdy dolů neodvážil, aby tu přespal a potvrdil si, jestli se tu nocležníci napojují na minulost.