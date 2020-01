Marek Ztracený ví, kam se vracet

Lucie Bílá má od něho hned tři skladby na svém novém albu. „Byla to milá a výborná zkušenost. Lucka mě po nocích vyvolávala, posílala dlouhé textovky o tom, co jí štve, z čeho má radost, jaké má pocity… A já podle toho skládal texty, takže ty písničky jsou vlastně složené Luckou…“

„Psali mi, že si koncert chtějí užít pod pódiem, a ne někde na horních ochozech. První koncert je už teď vyprodán. Tak jsem šel do risku podruhé a moc se těším, že si to všichni užijeme. Už vymýšlím další nové věci – desku, videoklip, vánoční písničku… Možná jsem trochu nemocný,“ usmívá se Marek, který má zimní i vánoční čas spojený samozřejmě také s lyžováním (doma za domem…).

Už jsem v této čtvrti bydlel – místo se mi líbí, ale byl to malý byteček s nízkým stropem pod střechou a okénkem ve stropě… Už mi to tam bylo opravdu malé – i nízké. Přes můj patriotismus si muzika vyžádala, abych v Praze přespával několikrát do měsíce. Možná i díky přibývajícím rokům jsem pocítil potřebu mít i tady své vlastní a opravdové zázemí – druhý domov, kde to bude podle mého. Přitom se tu nezabydluji nastálo.

„Nakonec přeci jenom začínáme na Šumavě stavět. Když už tam můžeme pronajímat apartmány – barabenky (barabové byli dělníci na stavbě tunelů, penzion stojí na základech vytěžených při dolování, pozn. Marka) – to je starost přítelkyně, tak tam můžeme bydlet i my a budeme mít svoji barabenku!

Původně jsem ale nechtěl, byt mi vyhovoval. Vlastně do toho jdeme kvůli klukovi, který chce velkého psa a ten by v bytě trpěl,“ usmívá se Marek při představě o blížící se životní změně.

„Je pravda, že k rozhodování přispěl i kontakt v pravou chvíli se stavební firmou, se kterou jsme se dohodli na spolupráci. Když se vše podaří, tak vás do roka a do dne pozveme do nového! Zrovna odpoledne se jedeme podívat do Kolína – vybírat podlahy. Už to je fajn – vždycky se u toho hezky pohádáme a udobříme. Já mám mezitím pocit, že je po mém, ale pak mi dojde, že mě přítelkyně do závěrečného rozhodnutí vmanipulovala,“ upřesňuje Marek se smíchem.