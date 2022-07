Dům Markéty Harasimové ozvláštňuje kočičí voliéra

„Kočky miluji odjakživa. Začínala jsem se dvěma, pak přišel další páreček, a to už byl chovatelský problém. S papíry mám jenom jednoho kocoura, nijak na tom nebazíruju. A když mi jednou na zahradu bengálská maminka, kočička od sousedů, přivedla svá koťata, která tu už zůstala a přirostla mi k srdci, bylo vymalováno. Poté, kdy se jedno kotě vrátilo z procházky postřelené vzduchovkou, jsem si uvědomila, co vše jim venku hrozí, a začala jsem realizovat myšlenku na chráněný výběh – kočičí voliéru. Obě bengálky by jenom uvnitř v domě na rozdíl od britských koček nebyly šťastné. To byl rok 2019.“

„Baví mě vymýšlet zařizování interiéru a architektura vůbec. Toto je typizovaný domek, ale vnitřní dispozici, zejména podkroví, jsem si nechala překreslit podle svého. Z původní menší koupelny jsem nechala udělat šatnu a koupelnu jsem situovala do většího, původně zamýšleného pokoje. Výsledek odpovídá mým představám a odměnou mi bylo i to, že stavební firma můj ,projekt‘ začala nabízet i dalším následným klientům,“ usmívá se emancipovaná autorka románů s psychologickými i kriminálními zápletkami.

„Absolutně nejsem typ zahradnice a péči o zahradu se příliš nevěnuji. Ráda se ale dívám do zeleně a mezi rostlinami ráda pobývám. Zahradník sem dochází vše ostříhat dvakrát do roka. Já to jednak neumím, jsem na to nešikovná, a jednak na to nemám čas. Navíc mě rodiče nutili rýt se v hlíně, když jsem byla dítě. Měli jsme zeleninovou zahrádku… A teď už se mi do toho nechce,“ usmívá se Markéta.