Domácí pohoda jako malovaná aneb Harmonie u Jiřího Pazoura a jeho ženy

A to i přesto, že výjimečný mistr klavírních improvizací jezdí pravidelně vyučovat na Pražskou konzervatoř a mnoho času tráví na koncertních cestách po České republice i zahraničí. Ale v domě po předcích vyrůstal a trávil prázdninové dětství.

Po rekonstrukci téměř dvě stě let starého vesnického stavení, která probíhala posledních patnáct let, se tu už čtyřčlenná rodina cítí prostě jako doma.

Obraz, který visí v přízemní světnici na zdi vedle nového kachlového krbu, se jmenuje Most přes oceán a je dalším pojítkem. Jiří a klavíristka Ann Park Rose (USA) vydávají, po profesním potkání se, v Americe nahrané album nazvané stejně jako obraz.

Architekti navrhli do příkrého svahu dům, který vypadá, jako by po něm sjížděl

Uprostřed pozemku je malé stavení, kde dříve byly chlévy, je zde i sklep s klenutým stropem. Mám ho v plánu přestavět na obytný prostor, kde bych měl svoji pracovnu s klavírem. Mohla by tam být i malá galerie manželčiných obrazů. Nyní sice máme s manželkou k dispozici v podkroví každý svoji pracovnu - ateliér, ale je pravda, že když jsou děti doma nebo tu máme návštěvy, tak se těším, že budu mít více klidu,” umívá se Jiří.

„Necháváme dřevo žít vlastním životem, tak to má být,“ dodává paní Olga. Ostatně přírodní barvy prostupují i jejími obrazy.

Původní strmé a dřevěné schody do podkroví nahradily nové - vyzděné do oblouku a s kameninovými obklady. Přesně dokumentují citlivou rekonstrukci a modernizaci (včetně podlahového topení spojeného s tepelným čerpadlem) stavení, kde se pohodlně žije. A je radost vstoupit do každé z místností. Inspirativní!