Dcera slavného architekta je nadšenou propagátorkou minimalistického bydlení

Architektova dcera, paní Rita, se snažila jít v otcových šlépějích a vystudovala stavební školu, s postupujícím věkem ale přišla na to, že ji ve skutečnosti mnohem více láká obor zdravotnictví, a tak nakonec zakotvila v něm. „Prostě jsem se pomamila,” směje se při naší návštěvě.

Z architektury zná ale dost na to, aby uměla dobře ocenit výhody minidomku. To, čím ji oslovila tato varianta bydlení už napoprvé, byla rychlost realizace a konkrétně v případě Freedomků pak hned dvě další důležité věci – možnost zvětšovat dům i v budoucnu o přikoupené moduly a eventuálně se s ním přestěhovat jinam. Ani jednu variantu totiž do budoucna nevylučuje.