Barvy, obrazy a mozaiky aneb Pestrý domov Hany Krčmové

„Na začátku zařizování našeho současného bydlení stála nutnost sestěhovat vybavení tří bytů (mého, muže, matky) a taky ateliéru do jednoho, sice zrekonstruovaného, ale celkem malého domečku. Samozřejmě, že jsme vybírali jen nezbytně nutné věci, nicméně i těch byla poměrně velká a nesourodá hromada.

Stěhování, říká paní Krčmová, předcházela rekonstrukce, při níž kladla důraz především na pohodlnost a účelnost nového bydlení. Znamenalo to mít v každé části plně podsklepeného domu vlastní sociální zařízení, nezbytností byly samostatné pracovny i prostor pro hosty.

Chybět nemohla ani velká společenská místnost, kde by se mohla scházet celá rodina. Velká terasa byla už jen vymodlenou třešničkou na dortu.

Jako výtvarnice miluje nejenom barvy, ale také kvalitní řemeslo prakticky jakéhokoli druhu. Nápadné je to zejména u nábytku. Svůj domov zařídila vkusnou eklektickou směsí historických kusů, vintage i modernějších prvků.

Zajímavostí domu je minimum úložných prostorů. Tím největším a téměř jediným je velká vestavěná skříň právě v ložnici. „Vždycky jsem měla málo skříní, protože pak nehromadíte věci – prostě by se vám nikam nevešly,” prozrazuje svůj fígl paní Krčmová.

Hlavním prvkem, jenž zaujme každého na první pohled, jsou ovšem desítky obrazů, jež zdobí všechny stěny v domě. Představují různá období tvorby naší hostitelky a různé směry, jimiž se jako malířka během své umělecké kariéry vydávala. Ať již to jsou díla ze série Modrá a zelená, nebo abstrakce v obývacím pokoji, všechny diváka něčím zaujmou. Nejčastějším námětem je ovšem příroda a krajina.

„Zdá se, že teprve nepřítomnost krajiny v životě člověka nás přivedla k pochopení nutnosti chránit strom, horu, vodu i volný horizont. A já bych ráda, aby divák měl chuť se do krajiny vydat, a pak o ni i pečoval. Snažím se vložit do obrazů své vidění světa, vtáhnout do něj diváka, nutit ho zamyslet se nad obsahem. Svými obrazy se pokouším dosáhnout určité harmonie v současném zmateném světě.