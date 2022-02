Anna Karan žije a tvoří ve své katedrále

„Byla jsem jedna z prvních běloruských studentek, které vyrazily do ciziny. Doma se mi známí i spolužáci divili, proč nezůstanu. U nás není zvykem vydat se za hranice. Jenže styl výuky mi neseděl. Rok se učíte malovat postavu, rok tvář, další rok to a to. Dosáhnete naprosté řemeslné dokonalosti, to je vlastnost naší i ruské malířské školy, ale pak tomu schází obsah. Když zapadnete do správné skupiny umělců, máte i dost práce. Myslím, že je to něco, co vy Češi dobře znáte z doby před rokem 1989,“ říká Anna.