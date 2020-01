Anketa: Jak slavní plánují měnit své domovy v letošním roce

Roman Horký, zpěvák, skladatel a kapelník skupiny Kamelot z Mohelna

„Na letošní rok máme velké plány. Chtěli bychom v podkroví vyměnit starou dřevěnou podlahu za novou, pořídit si novou sedací soupravu a nechat vyrobit na míru nízký dřevěný nábytek s policemi.

Na dvoře a před kapličkou vyměnit vymývanou dlažbu za staré pískovcové renesanční kvádry a taktéž ze stejného pískovce zbudovat nádvoříčko mezi domem, altánem a studnou. Vzhledem k tomu, že jde o nemalé investice, bude záležet v novém roce na tom, aby nám zdraví sloužilo a neopouštěla nás pracovitost a entuziasmus.

Roman Horký Foto: Jan Handrejch, Právo

Pokud jde o zvelebování prostoru, v němž žijeme, dáváme mu maximum energie. Domov je nejvíc! Je oázou klidu, míru, harmonie, lásky, ale měl by být také vrcholem estetiky, ladící naše zraky a veškeré další smysly. Proto popřejme sobě a všem dalším budovatelům krásných hnízd vše dobré v roce 2020!“

Václav Fiala, sochař z Klatov

„Vaše otázka mě zneklidněla. Vlastně mě zneklidnilo hledání odpovědi a nenalézání žádné správné. Do našeho obydlí neprší. Z kohoutku teče voda, a to i voda teplá. Za okny je strom a obloha a nikdo mně nebrání vydat se kterýmkoliv směrem přes kteroukoliv hranici…

Máme postel, židle a několik stolů. Máme spousty předmětů, bez kterých bychom se obešli, ale které vlastníme z jakési pohodlné setrvačnosti obyvatel střední Evropy. Cítím, že máme všechno, co potřebujeme. Na dostatek si člověk snadno zvykne jako na samozřejmost.

Václav Fiala Foto: Jan Handrejch, Právo

A vaše otázka mě přiměla k zamyšlení, jak moc taková samozřejmost může zastřít vědomí, že vše, co nám umožňuje pohodlný život, je na mnoha místech této planety nedostupnou touhou, nesplněným snem.

Mám si pořídit rychlejší rychlovarnou konvici? Nebo snad chytřejší ledničku, která mně včas oznámí, že led do whisky je dostatečně zmrzlý? Nic nového si do svého domova pořizovat nehodlám. Přeji si, aby byl osud i k těm, kteří by na vaši otázku dokázali odpovědět seznamem nezbytných věcí, štědřejší!“

Mlada Jirásková, malířka, spisovatelka a bylinkářka z Prahy

„Už dlouho přemýšlíme s manželem, že si pořídíme zimní zahradu se spoustou květin a sezením. Je to jedna místnost navíc a ta se vždy v domě hodí. Ráda bych v novém roce ještě vylepšila zahradu, nasázela nové, historické odrůdy růží a rozšířila záhon s bylinkami. Těch já potřebuji hodně. Na čaje, vaření, tinktury a sušení.

Mlada Jirásková Foto: Jan Handrejch, Právo

Vyrábím z vlastních bylin a sušených květů ze zahrady potpourri, voňavé směsi do domácnosti, doplněné mými míchanými parfémy. Na ty jsem na podzim konečně uzpůsobila svůj ateliér. A tak prostor zimní zahrady by se mi určitě hodil.

Jinak do společného domova bych si přála hlavně hodně zdraví, lásky a pohody. To je to nejdůležitější pro to, aby se člověk cítil doma spokojeně.“

Tomáš Sysel, kameraman z Prahy i z Lužických hor

„Jak si tak zpětně promítám svůj rok 2019, který byl naplněn mou činností jak filmovou, tak i běžně pracovní, budu rád, když bych si mohl opět pořídit domů tu samou věc jako každý rok. Bude to něco, co mám rád a nikdy mě to neomrzí.

Pořídil bych si takový ten klid a lásku a vůbec to, co dělá život hezký. Mám to rád doma všude kolem sebe, vůbec to neuklízím a jsem rád, když to čouhá ze všech koutů a všech míst.

Tomáš Sysel Foto: Petr Hloušek, Právo

On totiž takový klid v duši dává sílu a štěstí a rozvahu k další práci. On takový klid dává tátovi být úžasný, milý a taky spravedlivý. Myslím, že takové přání budu mít i letos. Prostě si to pořídím a basta!“

Dáša a Radko Květovi, architekti z Brna

„Už několik let píšeme Ježíškovi, aby nám nadělil na Vánoce krb a v tom minulém roce to zase nestihl. Ale nic není ztraceno, zbývají ještě novoroční předsevzetí! Tak tedy – slavnostně si slibujeme, že se tento rok ohřejeme u našeho rodinného krbu. A ještě pod čarou – slibujeme si, že rozšíříme naše andělárium o dalšího anděla.“

Dáša a Radko Květovi Foto: Petr Hloušek, Právo

Dana Makrlíková, moderátorka a zahradní architektka z Prahy a od Turnova

„V novém roce bych si moc přála pořídit si nový domov celý. Už dva roky sháním dům, u kterého na první pohled poznám, že patří ke mně. Který bude mít zahradu, ze které si vytvořím své kouzelné místo, kde budu pěstovat rajčátka i záhony růží.

Máme takové rodinné prokletí, že stále něco budujeme, přestavujeme, a když už to není celý dům, alespoň vše měním v nějakém pokoji od přestěhování nábytku po malování a šití závěsů…

Dana Makrlíková Foto: Petr Horník, Právo

V podstatě si do každého svého domova stále pořizuji něco nového a jiného, jednou je to změna sedačky, pak postele a je to kontinuální celoroční proces přeměn a pořizování. A když to není domů, pořizuji něco nového k mamce do domu nebo do apartmánového domu na horách.

Takže asi by ta otázka měla znít, co si v novém roce do domova nepořídím. Asi si nepořídím nového chlapa, toho měnit nechci.“

Kuba Ryba, zpěvák a skladatel skupiny Rybičky 48 z Nových Dvorů

„Na starým baráku je krásný to, že je pořád co dělat. V příštím roce bychom chtěli zamakat na koupelně, a pokud vyjde čas, tak předělat podkroví. Máme tam přes sto padesát čtverečních metrů místa a rozhodli jsme se tam udělat jednu velkou nerozdělenou ložnici, kde bude oáza moje a mé ženy. S proskleným výhledem na zahradu.

Kuba Ryba Foto: Petr Horník, Právo

V létě budeme zvelebovat zahradu u domu, ale také novou chatu. Koupili jsme malou chatu bez elektriky a vody uprostřed lesa a nesmírně se těšíme, až budeme trávit léto v lese s našimi psy. Chceme si do domu také pořídit dalšího lidského člena rodiny… Z toho by byla větší radost než z koupelny nebo chaty.“

Roman Horký chce letos hlavně vyměnit starou podlahu v podkroví. Foto: Jan Handrejch, Právo