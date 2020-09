Z panelového bytu vzniklo moderní bydlení ctící beton, dřevo a minimalismus

Ze vstupní haly je vstup do obývacího pokoje, koupelny, na WC a do ložnice. Ta je také přístupná pomocí posuvných dveří z pracovny.

Dřevěný obklad stěn a betonové konstrukční prvky se propisují do každé místnosti.

Dveře do koupelny a na WC jsou nové, včetně zárubní a jsou součástí dřevěného obkladu. Posuvné dveře do obývacího pokoje a do ložnice jsou z pískovaného skla.