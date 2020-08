Z bývalého výměnku vznikl moderní single domov

Sálavé teplo z nových kamen, napojených na původní komín, je dalším důvodem, proč je ložnice při kuchyni. Původní vstupní část nyní plní roli zádveří a verandy v jednom. Odtud lze vyjít do malé zahrádky a na dvorek.

„Při rekonstrukci proběhlo několik stavebních úprav – zejména výměna oken a zazdívání, nebo naopak bourání jednotlivých průchodů mezi místnostmi. Jeden z průchodů do komory byl schován do skříně na verandě. Není to příliš frekventovaná místnost a ukrytí dveří, respektive nahrazení klasických dveří skříňovými, velmi pomohlo prostor hezky sjednotit a pročistit,” konstatuje designérka.