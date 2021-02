V olomouckém bytě se při rekonstrukci čarovalo se světlem i prostorem

„Navrhli jsme úpravu dispozice a do původní chodby umístili kuchyni s jídelnou a ponechali tak tři pokoje k využití a růstu rodiny. Dvě velké obytné místnosti mají jižní orientaci a výhled do slunného vnitrobloku se stromy. Menší pokoj, kuchyně a koupelna jsou orientovány do malého dvora bez oslunění, ale alespoň s možností přirozeného větrání,” dodává architekt.