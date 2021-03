Rodinný dům potřeboval rozšířit, společně s přístavbou navazuje na vesnický ráz okolí

Stavba se sedlovou střechou se otevírá k jižní straně, směrem do zahrady. Tam směřuje i dominantní terasa, uvozující podestu domu, kterou jsou oba domy propojeny. Do domu se nově vstupuje proskleným vstupem ze zahrady. Vzniklý krček mezi oběma domy vytvořil v přízemí vstupní halu.

Při vstupu do haly se ocitneme mezi kuchyní a jídelnou v původní části domu a velkorysým obytným prostorem v novém objektu. Naproti prosklenému vstupu ústí velké okno směrem do ulice. To umožňuje výhled na přilehlý potok s malým jezem.