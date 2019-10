Proč se slaví Halloween. Anglosaský svátek zdomácněl i u nás

Nejedná se tedy o svátek americký, jak by se dnes mohlo zdát. Podle jedné z teorií tradice Halloweenu sahá do mnohem hlubší historie, a to až ke keltskému svátku Samhain, během něhož se zapalovaly ohně a lidé se převlékali do masek, aby se chránili před zlými duchy a dostalo se jim pomoci duchů zemřelých.