Po rekonstrukci se z bytu stala inteligentní domácnost pro mladé plná světla

„Klienti se rozhodli pro jednoduché tvary, kvalitní materiály a pustili do svého bytu i barvy. Nechtěli své bydlení zahltit spoustou nábytku. Úkolem bylo vymyslet takové řešení, kde budou úložné prostory spíše nenápadné. To vyžadovalo téměř veškerý nábytek navrhnout na míru. Použití březové překližky v kombinaci s modrou a žlutou v laku, hra dekorativních hran překližkových desek v detailech nábytku, jen podtrhují svěží vzhled celého prostoru a jeho útulnost,” doplňuje designérka Kateřina Pečeňová.

Kompletní rekonstrukce spočívala zejména v radikální změně dispozice, výměně všech podlah a dveří. Ty jsou v tomto bytě podstatným prvkem, který dělá celý prostor zajímavým a také praktickým společně s promyšleným, kvalitním a velkorysým osvětlením. Do celého prostoru byla vybrána masivní dubová podlaha.

Dvoukřídlé posuvné vstupní dveře z předsíně do obývací části, bezfalcové dveře do ostatních místností, i dveře bez zárubní, které zajišťují nenápadný průchod z ložnice do příštího dětského pokoje, posunují vzhled celého bytu na vysokou úroveň.