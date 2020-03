Nikdy neprošel úpravami, po rekonstrukci je byt k nepoznání

„V bytě jsme vytvořili novou koupelnu, kuchyňský kout a toaletu. Všechny původní dveře byly nahrazeny novými: do hlavních prostor dřevěné (vyrobené truhlářem), do pomocných prostor (toaleta, pračka) ocelové. Tyto nové dveře vedoucí z ložnice do obývacího pokoje a z něj dále do pracovny jsou propojeny podlahovými a nástěnnými lištami,” dodává architektka.