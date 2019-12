Chtěli byt podle svého, záměrně hledali ke koupi ten nejhorší

Na Prahu 13 se nastěhovali před několika lety, nejdřív do nájemního bytu. „Zalíbilo se nám tu, je to skvělá část Prahy, zejména pro bydlení s dětmi. Logicky jsme začali hledat vlastní bydlení. To trvalo poměrně dlouho, protože jsme věděli, že chceme byt v co nejhorším stavu, protože jsme si ho chtěli stejně celý postavit znovu. Také proto, že jsme měli poměrně specifické požadavky na pracovnu a dětský pokoj,” podotýká majitel bytu.