Bratři Malinové bydlí a hrají spolu

Dva bratři spolu chodili na Vojenskou konzervatoř. Když byl Luboš ve třeťáku, Pavel nastoupil do prvního ročníku. (Ale ještě předtím, na začátku základky, se po rozvodu rodičů odstěhovali s mámou do Náchoda.) Jejich cesty se nerozešly, ani když banjista (i klarinetista) Luboš zasvětil většinu svého profesionálního hraní spolupráci s Robertem Křesťanem a Druhou trávou.

„Navštěvujeme se v pantoflích, v zimě gumových,“ usmívá se čtyřicetiletý Josef, který od sedmnácti žil v Praze, kde navštěvoval Ježkovu konzervatoř a prodával v hudebninách. „Celou dobu mě to ale táhlo sem a už bych se nikam nestěhoval.“ Luboš bez zaváhání přitakává: „Já jsem byl celý život náchodský patriot, i když jsem žil čtyřicet let jinde. Minimálně dvakrát do roka jsem se vracel, a když jsem viděl u mostu nápis Vítáme vás v Náchodě, tak se mi vždycky rozbušilo srdce.“

Práce a rodina zavála do Prahy, ale i do Písku, také Pavla. „Já byl pryč osmatřicet let, a nakonec jsem také patriot. V Praze jsem zůstával kvůli nahrávacím studiím, do kterých jsem byl často přizváván. Když jsem byl mladý a začali jsme jezdit s muzikou do Ameriky, tak se mi tam natolik líbilo, hlavně na jihu v Texasu a Novém Mexiku, že bych si dovedl představit tam i žít. Cítil jsem se tam dobře. S přibývajícím věkem jsem si uvědomoval, že jsem doma tady,“ dodává Pavel, kterému bude letos šedesát.