Závod Zbraslav-Jíloviště připomene výročí narození Elišky Junkové

„Ale i za to jsme rádi. Ženských posádek bude řádově dvacet, celkově máme 220 posádek, tak je to malé procento,” uvedla Profeldová k 53. ročníku závodu. „Myslím, že ona (Eliška Junková) by měla radost z toho, když by viděla, jaké má následovnice a jak se ženy snaží vyhrát,” dodala.